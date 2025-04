(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 aprile: Pucciarelli (Lega), chi oggi sventola bandiere palestinesi dimentica che Gran Muftì di Gerusalemme collaborò con regime nazista

Roma, 25 apr – “Mentre oggi ricordiamo il 25 aprile, i valori delle libertà, ricordiamo le resistenze e tutto coloro che persero la vita, assistiamo a chi utilizza questa giornata per sventolare bandiere palestinesi nelle manifestazioni dimenticando, forse, che il Gran Muftì di Gerusalemme, Haj Amin al-Husseini, collaborò attivamente col regime nazista. Troppi manifestanti usano questa ricorrenza per sfogare violenza, dimenticando le connessioni storiche. Certa sinistra dimentica, cancella o riscrive la storia quando non si adatta alla propria narrativa”.

Così in una nota Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega e capogruppo in commissione Esteri-Difesa a Palazzo Madama.