25 Aprile 2025

25 Aprile, Presidente Fontana: celebriamo esempio nostri padri uniti per la libertà

Roma, 25 apr – “Il 25 Aprile è il simbolo di un popolo che ha scelto la libertà contro la barbarie, la democrazia contro l’oppressione. Ottant’anni fa, l’Italia seppe rialzarsi grazie al coraggio di uomini e donne che, animati da idee e sensibilità diverse, si unirono nella Resistenza per sconfiggere il nazifascismo. Celebrare questo giorno è un doveroso tributo alla memoria di chi ha combattuto per assicurare un futuro di pace e di giustizia alle generazioni a venire, guidando il Paese verso la ricostruzione. La loro memoria guida e rafforza l’impegno per una società saldamente fondata sulla libertà, la democrazia e la pace”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

