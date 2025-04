(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 Aprile, Ottaviani (Lega): almeno oggi sinistra preferisca mano della pace a pugno chiuso

Roma 25 apr. – “Cortei che diventano motivi di scontro con le Forze dell’Ordine, bandiere proPal sventolate in piazza: qualcuno scambia una manifestazione, che ci aspetteremmo essere civile, con l’occasione per attaccare gli operatori in campo a tutela della pubblica sicurezza, o per dimenticare la storia, come quella ad esempio del Muftì di Gerusalemme. Eppure, a qualcuno questo non importa, e preferisce tacere o riscrivere la storia a proprio uso e consumo. Ci aspetteremmo se non uno straccio di condanna di simili gesti, che ovviamente non arriverà, almeno la presa di distanze da una strumentalizzazione che non fa bene, innanzitutto, al Paese. La sinistra passi velocemente dal pugno chiuso della piazza, alla mano della pace, almeno il 25 aprile”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.