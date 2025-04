25 aprile: Mori (Pd), a coraggio donne dobbiamo visione nuova giustizia sociale, emancipazione e futuro

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

“Essere oggi a Casa Cervi, in questo luogo simbolo della Resistenza, della

democrazia e dell’unità del popolo italiano, ha un valore profondamente

storico, culturale e politico. La famiglia Cervi rappresenta il cuore

pulsante di quella lotta per la libertà che, ottant’anni fa, ha restituito

dignità all’Italia e ha posto le basi della nostra Repubblica.

Insieme al sacrificio dei fratelli Cervi, ricordiamo anche il coraggio

straordinario delle donne nella Resistenza: 35.000 partigiane, migliaia

arrestate, torturate, deportate, uccise. A loro dobbiamo non solo la

Liberazione, ma una visione nuova di giustizia sociale, emancipazione e

futuro. Quelle donne hanno combattuto per ciascuna di noi, per tutte noi. E

la loro eredità vive nella nostra Costituzione, nata anche dalla loro forza

collettiva.

Oggi, di fronte a rigurgiti illiberali, alla retorica dei nazionalismi,

alla preoccupante erosione dei diritti, il nostro compito è rendere viva e

vibrante quella memoria. Non possiamo accettare che il 25 aprile venga

vissuto con ‘sobrietà’: è la festa della democrazia, è un grido di pace e

libertà che deve continuare a risuonare. Perché la libertà non si eredita:

si conquista, si pratica, si difende. Ogni giorno.” Così Roberta Mori

portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche a margine

della Festa della Liberazione a Casa Cervi.

Roma, 25 aprile 2025

