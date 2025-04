(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 Aprile, Iezzi (Lega): sinistra incapace di comprendere parola semplice come sobrietà

Roma 25 apr. – “La sinistra ha dimostrato con i fatti di essere incapace di comprendere il significato di una parola semplice come ‘sobrietà’. Gli scontri in piazza, i cortei proPal, la foto di Matteo Salvini a testa in giù, sono l’emblema dell’acrimonia di una parte politica avvezza all’odio seriale. Democratici solo a parole. Vergogna. Auspichiamo condanna unanime dell’ennesimo episodio incommentabile targato sinistra”.

Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo vicario della Lega Igor Iezzi.