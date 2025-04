(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 aprile, Giglio Vigna (Lega): solidarietà a Salvini finito a testa in giù a Torino

Roma, 25 apr. – “Massima solidarietà al ministro Salvini, finito a testa in giù a Torino durante una manifestazione di chi predica pace e pratica odio. Gli insulti di due imbecilli non ci fanno paura. Quello che ci preoccupa è il clima di odio di certa sinistra che continua a riempire piazze violente, contro ebrei, leader politici e Forze dell’Ordine. Speravamo che almeno oggi, mentre nel Paese tutti noi abbiamo rinnovato l’impegno per la libertà, il buonsenso e la ragione prevalessero. Ma, evidentemente, ci siamo sbagliati. Ferma condanna di fronte a simili gesti che non possono trovare spazio dove si parla di pace. Mi auguro che anche le altre forze politiche la pensino allo stesso modo”.

Lo dichiara il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, presidente della commissione Politiche Ue.

