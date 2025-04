25 aprile: Bergamini (Lega), solidarietà a Polazzi per aggressione. Oggi festa di tutti

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

Roma, 25 apr. – “Esprimo piena solidarietà a Mattia Polazzi, consigliere comunale e capogruppo della Lega in Consiglio Metropolitano a Bologna, vittima di un gravissimo episodio al Casone del Partigiano di Rubizzano. Durante le celebrazioni del 25 aprile, Mattia è stato aggredito verbalmente da un sedicente organizzatore, in un gesto che offende i valori della Resistenza e della Liberazione, che dovrebbero unire tutti gli italiani. Il 25 aprile è una festa di tutti, non solo di chi urla più forte o pretende di monopolizzare la memoria. Quanto accaduto non ha nulla a che fare con la libertà e la democrazia, ma rappresenta un’intollerabile esclusione politica, un tentativo di intimidire chi rappresenta con orgoglio i cittadini. Nessuno può trasformare luoghi pubblici in spazi ideologicamente chiusi. A Mattia e alla sua famiglia va il mio abbraccio e il sostegno di tutta la Lega. Condivido la sua richiesta: il Sindaco di San Pietro in Casale prenda le distanze da questo gesto vergognoso e valuti con attenzione ogni futura collaborazione con chi fomenta divisioni e intolleranza. La libertà si difende ogni giorno, garantendo rispetto e partecipazione per tutti, non solo per chi la pensa in un certo modo”.

Così il deputato emiliano della Lega Davide Bergamini, commissario del Carroccio a Bologna.

