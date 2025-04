(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 aprile: Bergamini, festa liberazione macchiata da chi predica odio, copione puntuale e inaccettabile

“Ancora una volta la Festa della Liberazione è stata macchiata da chi predica l’odio come forma di esistenza politica. Tanti, troppi nemici della democrazia che inneggiano ad Hamas, insultano la senatrice Segre, praticano con disinvoltura l’antisemitismo, attaccano le Forze dell’Ordine. Si tratta di un copione tanto puntuale quanto inaccettabile, che sottolinea come sia prioritario, per rafforzare la democrazia, disinnescare ogni forma di intolleranza. Noi ne siamo consapevoli. Attendiamo che lo siano con altrettanta convinzione anche a sinistra. Da quelle parti si continua a rivendicare un monopolio sulle piazze del 25 Aprile, salvo poi ignorare che proprio da una parte di quelle mobilitazioni, troppo spesso, ne vengono contraddetti i valori. Una prova di doppia morale che non sta più in piedi”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

