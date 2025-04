(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 aprile, Barbera (PRC): “Una splendida giornata di memoria e lotta.

Vergognoso

il terrorismo mediatico della destra”

“Oggi, 25 aprile, il popolo antifascista è tornato in piazza in tutta

Italia. Una mobilitazione ampia, partecipata, determinata. Una giornata che

non si vedeva da tempo, carica di emozione, memoria, solidarietà e lotta. T

ante persone, giovani e meno giovani, hanno voluto ribadire con forza che

la Resistenza non è un ricordo del passato, ma un valore vivo, attuale,

necessario. Eppure, mentre le piazze si riempivano di bandiere, sorrisi,

canti partigiani e rivendicazioni sociali, la stampa della destra – in

perfetto stile revisionista e provocatorio – ha cercato di riscrivere la

realtà, raccontando un altro film: quello di una giornata segnata da

incidenti, da “rossi” pericolosi e da militanti filo-palestinesi intenti a

creare disordini. Ma che film hanno visto? Quale realtà stanno cercando di

costruire? In quale paese vivono? La verità è semplice e sotto gli occhi di

tutte e tutti: oggi il 25 aprile è tornato ad essere una festa popolare e

combattiva. E il fastidio della destra nasce proprio da qui. Non sopportano

che il significato originario della Liberazione torni a risuonare forte

nelle strade, insieme alle parole d’ordine della pace, della giustizia

sociale e della libertà per i popoli oppressi, Palestina inclusa.Denunciamo

con forza questo ennesimo tentativo di avvelenare il clima nel paese, di

criminalizzare il dissenso, di screditare ogni forma di mobilitazione. È

evidente che si sta preparando il terreno per un nuovo giro di vite per

ridurre gli spazi di agibilità democratica, per colpire le voci che non si

piegano al pensiero unico di guerra, sfruttamento e repressione. Noi

continueremo ad essere sempre dalla parte di chi resiste, di chi costruisce

alternativa, di chi difende la Costituzione nata dalla Resistenza”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.