(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 UE: MARTUSCIELLO (FI), “EDIP PRIMO PASSO VERSO IL SOGNO DI BERLUSCONI, UN’EUROPA UNITA ANCHE NELLA DIFESA”

“Con l’approvazione del Programma europeo per l’industria della difesa, l’Unione Europea compie il primo passo concreto verso la realizzazione di un sogno che Silvio Berlusconi ha indicato con forza e visione fin dai primi anni Duemila: una vera difesa comune europea”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, commentando il voto delle commissioni.

“Silvio Berlusconi è stato il primo leader europeo a credere che l’Europa non potesse fermarsi alla moneta unica, ma dovesse condividere anche la responsabilità di proteggere i suoi cittadini, i suoi valori, la sua civiltà. Per lui, una difesa comune non era solo uno strumento, ma il segno maturo di una Europa davvero unita, forte, capace di parlare con una sola voce nel mondo”.

“Il voto di oggi va letto in questa luce: non come un atto tecnico, ma come il segnale che l’Europa sta finalmente camminando nella direzione tracciata da Berlusconi, con coraggio e lungimiranza, quando molti ancora esitavano”.

“Forza Italia – conclude il capogruppo degli azzurri a Bruxelles – continuerà a portare avanti quel disegno, perché realizzare il sogno di Silvio Berlusconi significa costruire un’Europa più coesa, più giusta, più autorevole. E onorare un’eredità che parla ancora al futuro”.

