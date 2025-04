(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Rimini 24 aprile 2025

Turismo e innovazione: lunedì 28 aprile al Palacongressi l’incontro pubblico sulle proposte raccolte dalla Fondazione Piano Strategico

Quali proposte per innovare il prodotto turistico? Le risposte a questo articolato quesito saranno al centro dell’evento pubblico in programma lunedì 28 aprile alle 15.30, al Palacongressi di Rimini (Sala del Tempio – ingresso dal foyer A, lato B), l’incontro di restituzione e confronto sulle proposte che cittadini, associazioni e operatori hanno presentato nelle scorse settimane rispondendo all’invito rivolto dalla Fondazione Piano Strategico. Un lavoro che confluirà nel nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Rimini, lo strumento di pianificazione che permetterà di tracciare le traiettorie di sviluppo per gli anni futuri.

Tanti i contributi che sono arrivati in questa prima fase, nella quale i cittadini sono stati chiamati a esprimere le proprie idee per il turismo di domani in relazione ad ambiti come rigenerazione urbana, innovazione del sistema ricettivo, nuove offerte ricreative tra commercio e intrattenimento, valorizzazione del sistema integrato lungomare-spiaggia-mare, integrazione tra costa e aree interne, accessibilità, mobilità e sicurezza urbana. Tutti temi che saranno toccati durante il confronto partecipato di lunedì 28, nell’ambito del percorso di condivisione che accompagnerà la redazione del PUG.

E’ ancora possibile inviare il proprio contributo compilando il form a questo link:

https://forms.gle/5QyYDUmdBRTiu54E9

