(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Rearme Eu, Barbera (Prc): “Colpo di mano di Von der Leyen al servizio delle

lobby delle armi”

“Denunciamo con sdegno e rabbia la gravissima decisione della presidente

della Commissione europea Ursula Von der Leyen di procedere con il piano di

riarmo “ReArm Europe” ignorando deliberatamente il parere della Commissione

Affari Giuridici del Parlamento Europeo, che aveva bocciato la legittimità

dell’operazione. Siamo di fronte a una violazione palese delle regole

democratiche dell’Unione Europea. La Commissione Affari Giuridici si era

espressa all’unanimità contro l’utilizzo dell’articolo 122 dei Trattati,

uno strumento straordinario concepito per le emergenze economiche e

sanitarie, ora piegato arbitrariamente per finanziare la corsa agli

armamenti, senza passare dal voto del Parlamento. È un colpo di mano, un

atto autoritario degno dei peggiori regimi tecnocratici. Von der Leyen ha

deciso di imporre un piano da 150 miliardi di euro a favore dell’industria

bellica europea, calpestando la volontà popolare e le procedure

democratiche, in un gesto che rivela l’asservimento totale della

Commissione agli interessi delle lobby militari. È l’ennesima dimostrazione

che l’Unione Europea, sotto la sua guida, si sta trasformando in

un’alleanza guerrafondaia e post-democratica, lontana anni luce dai bisogni

reali dei cittadini. Mentre milioni di persone sono alle prese con salari

da fame, sanità e scuola allo sfascio, e una crisi climatica fuori

controllo, le élite europee pensano a ingrassare i bilanci dei grandi

gruppi economici che producono e vendono armi. Questa è la priorità

politica della Commissione: più armi, meno democrazia. Bisogna chiamare

alla mobilitazione tutte le forze politiche, sociali e culturali che non

intendono piegarsi a questa deriva autoritaria e militarista. Difendere la

democrazia significa oggi bloccare questo progetto di riarmo, costruire

un’altra Europa: dei popoli, della pace e della giustizia sociale, non dei

mercanti di morte”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.