(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Pd domani in tutta Italia per celebrare il 25 aprile

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Partito

Democratico sarà presente in tutta Italia alle manifestazioni previste nei

luoghi della memoria. Queste le presenze dei componenti della segreteria

nazionale e dei capigruppo.

Alessandro Alfieri, Varese e Milano

Davide Baruffi, Modena e Soliera

Marta Bonafoni, Roma

Stefania Bonaldi, Milano

Francesco Boccia, Roma

Chiara Braga, Como e Milano

Annalisa Corrado, Milano e Bologna

Alfredo D’Attore, Roma

Michele Fina, L’Aquila, Capistrello (AQ) e Pineto (TE)

Marco Furfaro, Tricase (LE)

Maria Cecilia Guerra, Modena

Marwa Mahmoud, Reggio Emilia, Casa Cervi

Pierfrancesco Majorino, Milano

Irene Manzi, Macerata e Tolentino

Antonio Misiani, Bergamo e Milano

Giuseppe Provenzano, Milano

Vincenza Rando, Marzabotto, Casa Cervi

Sandro Ruotolo, Napoli

Marco Sarracino, Napoli

Marina Sereni, Terni

Debora Serracchiani, Ventotene

Igor Taruffi, Monte Sole

Alessandro Zan, Milano e Bologna

Nicola Zingaretti, Roma

