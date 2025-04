(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Dl Pa, Cavandoli (Lega): assunzioni più rapide, formare e attrarre giovani

Roma, 24 apr. – “Il Dl Pa rende la pubblica amministrazione più attrattiva per i giovani e risponde alla carenza di personale con procedure di reclutamento più rapide. Bene che la Camera abbia dato il via libera a questo provvedimento che, grazie alla Lega e al Governo, stanzia le risorse necessarie per il turnover nelle assunzioni dopo anni di tagli da parte dei governi di centrosinistra, con cui si sono solo creati buchi generazionali nel pubblico impiego e anche nelle forze dell’ordine. Vogliamo sanare la precarizzazione di persone che sono già dentro la Pa e che hanno acquisito know-how e delle competenze tali da meritare la stabilizzazione. Negli enti locali si prevedono contratti di apprendistato con possibilità di stabilizzazione dopo 36 mesi per i diplomati in istituti tecnologici superiori (ITS Academy) o in istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Si prevedono nuove risorse umane anche per lo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto, che svolge un lavoro importantissimo nello smaltimento e recupero delle munizioni e degli esplosivi ‘scaduti’, cioè non più efficienti, con un occhio alla bonifica ambientale. In Emilia Romagna si rafforzano le misure per il personale a supporto delle attività di ricostruzione dei territori delle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal maggio del 2023. In arrivo anche alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale delle Forze Armate e di Polizia impiegato in strutture del Dipartimento della Protezione civile, al fine di garantirne la massima operatività. L’obiettivo della Lega è quello di assumere, formare e attrarre i migliori giovani verso la pubblica amministrazione valorizzandone il lavoro a beneficio di se stessi e del sistema paese”.

Così la deputata della Lega Laura Cavandoli.

