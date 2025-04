(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 DL BOLLETTE, DE PRIAMO (FDI): UN AIUTO CONCRETO A FAMIGLIE PER CONTRASTARE CARO ENERGIA

“Il DL bollette, con un sostegno una tantum per le spese energetiche delle famiglie italiane è un aiuto concreto che si aggiunge al contributo per le spese del gas per famiglie con ISEE fino 9.530€ o, se con almeno quattro figli, con reddito fino a 20.000€. Si tratta di una forma di sostegno immediato e reale che ammortizza e alleggerisce i costi legati a gas ed energia. Dispiace vedere che l’opposizione si sbraccia e sbraita davanti ad una misura in sostegno dei cittadini che offre una boccata d’ossigeno. Dispiace ancor di più se chi urla più forte sono coloro che in Governi precedenti, anziché sostenere le famiglie che avevano realmente bisogno, ha varato misure come il reddito di cittadinanza che era un incentivo al non lavoro a pioggia, ha speso milioni di euro per banchi a rotelle che hanno alimentato l’afflusso delle discariche di rifiuti o ha creato un buco di miliardi con misure come il superbonus. Nella difficile azione di risanamento del bilancio che il Governo Meloni sta portando avanti, con successo, misure come il DL Bollette che si inseriscono in una precisa strategia tesa ad una maggiore indipendenza energetica e sanciscono che la centralità dell’azione del Governo è rivolta al sostegno ai cittadini, al rilancio dell’economia e a interventi sociali”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo

