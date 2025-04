(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Dfp, Calandrini (FdI): “I numeri confermano che l’Italia è oggi un Paese solido, credibile e in crescita”

“Sono intervenuto oggi in Aula, in qualità di relatore, in replica al termine della discussione generale sulla risoluzione relativa al Documento di Finanza Pubblica 2025. I numeri del DFP confermano che l’Italia è oggi un Paese solido, credibile e in crescita. Chi si ferma al dato sulla revisione del PIL ignora che abbiamo raggiunto risultati migliori del previsto sul fronte dell’occupazione, della spesa pubblica e dei conti dello Stato. Il saldo primario è tornato in attivo, la spesa netta è calata oltre gli obiettivi europei e lo spread è allineato a quello di Francia e Spagna: non esiste più un’anomalia italiana. Siamo quarti al mondo per export, superando anche il Giappone, e la fiducia dei mercati dimostra che la linea del Governo – sobria, disciplinata e stabile – è quella giusta. In un contesto internazionale segnato da tensioni e incertezze, avere una finanza pubblica solida è il miglior investimento per il futuro del nostro Paese”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

