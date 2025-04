(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Def: Pella, evidenzia rilevanti progressi azione governo

“Questo documento di finanza pubblica evidenzia i rilevanti progressi dell’azione svolta dal Governo negli ultimi mesi per rispettare gli impegni assunti nel Piano in termini di riforma e investimenti, basati su dati concreti. Sono state adottate misure per rafforzare l’efficientamento dei processi civili e contrastare l’evasione fiscale, per costruire un nuovo rapporto tra fisco e contribuente e valorizzare il capitale umano della pubblica amministrazione”.

Lo ha detto Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, in dichiarazione di voto sul Dfp.

“Oggi – ha proseguito – gli imprenditori riconoscono a questo governo di aver imposto un fisco che giustamente controlla, ma senza porre limiti al rafforzamento delle imprese che rappresentano il cuore pulsante della nazione. Come ci ha insegnato il Presidente Berlusconi, senza azienda non c’è lavoro, senza lavoro il prodotto interno lordo non può dare quei risultati che invece oggi questo governo sta dando a livello europeo. Se oggi la Borsa italiana dà segnali molto più forti, anche di crescita, è la dimostrazione che questo governo, rispetto al passato, ha un riconoscimento internazionale e credibilità. Il tasso di crescita si ridimensiona nel 2025 dello 0,6%, ma viene mantenuto l’1,5% nel 2026 e nel 2027. Per quanto riguarda la finanza pubblica, i dati del Consuntivo 2024 mostrano un deficit in miglioramento, ciò è dovuto principalmente alla dinamica delle entrate tributarie e contributive più positiva delle attese, in quanto hanno potuto beneficiare di un buon andamento del mercato del lavoro. Il rapporto deficit-pil è stimato al 3,4%, inferiore ai livelli del 2022 e del 2023, pari rispettivamente all’8,1% e al 7,2%. Questo significa che sono state adottate misure importanti e soprattutto funzionali. Per l’anno in corso, nonostante il peggioramento macroeconomico internazionale, il deficit previsto resta al 3,3% per poi scendere al 2,8% nel 2026 e nel 2,6% nel 2027. Il saldo primario è tornato lo scorso anno in avanzo per la prima volta dalla pandemia”. Questi dati dimostrano che il nostro è un “governo serio e concreto”. Un governo che, “in particolare con la spinta di Forza Italia, continuerà a intraprendere azioni volte a salvaguardare la stabilità di bilancio, a rafforzare la crescita economica e ad impegnarsi per portare a termine le riforme e gli investimenti definiti nel piano strutturale di bilancio e a sostenere le famiglie e i servizi sociali, migliorando il contesto in cui le nostre impese operano e aprendo nuove opportunità per le esportazioni. Tutto in quello spirito che il nostro presidente Silvio Berlusconi ci ha indicato e che ancora oggi cerchiamo di portare avanti nell’interesse del Paese”, ha concluso.

