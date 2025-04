(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 comunicato stampa | Bologna, 24 aprile 2025

Consiglio metropolitano, le delibere approvate nella seduta del 23 aprile

Mercoledì 23 aprile il Consiglio metropolitano si è riunito online. Di seguito le delibere approvate con relativa votazione.

* Ratifica del provvedimento del Sindaco metropolitano n°44/2025 del 10 marzo 2025, adottato con i poteri del Consiglio, relativo alla variazione al Bilancio di previsione 2025 – 2027 a carattere d’urgenza (marzo 2025), approvata con 12 voti favorevoli (Centro sinistra), 3 contrari (Uniti per l’alternativa), e un astenuto (Alleanza metropolitana).

* Riconoscimento debiti fuori bilancio, terzo provvedimento e contestuale applicazione di Avanzo, approvato con 12 voti favorevoli (Centro sinistra) e 4 astenuti (Uniti per l’alternativa e Alleanza metropolitana).

* Adozione del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2024 e allegati, approvata con 12 voti favorevoli (Centro sinistra) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa e Alleanza metropolitana).

* Proposta di modifica allo statuto dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa, approvato con 11 voti favorevoli (Centro sinistra), 4 contrari (Uniti per l’alternativa e Davide Celli del gruppo Centro sinistra) e un astenuto (Alleanza metropolitana).

[ https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Comunicati_stampa/Consiglio_metropolitano_delibere_approvate_23_aprile_2025 | Leggi il comunicato online ]

—————————————————-

Ufficio Stampa e Comunicazione

Città metropolitana di Bologna

via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

[ http://www.cittametropolitana.bo.it/ | http://www.cittametropolitana.bo.it ] | [ http://www.cittametropolitana.bo.it/ ] [ http://www.bolognametropolitana.it/ | http://www.bolognametropolitana.it ]