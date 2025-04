Comunicato stampa riapertura “Sa fet a que’?!” a Lido di Classe

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Dopo un anno di pausa, Terzo Giorgino, meglio conosciuto come Terzino, assieme al socio e cuoco Samuele Malpassi, riprendono le redini del ristorante “Sa fet a que’?!” di proprietà da ben 18 anni, nella località balneare di Lido di Classe.

Figura storica del territorio, Terzino ha alle spalle una vita imprenditoriale prima come gestore di stabilimento balneare poi come ristoratore. Conosciutissimo nel paese per il suo impegno a favore della comunità, tuttora è presidente della Pro Loco.

Dopo un anno di stop Terzino e Samuele hanno deciso di rimboccarsi le maniche e fare quello che nella vita gli è sempre venuto spontaneo: accogliere i visitatori, le famiglie ed i turisti che visitano Lido di Classe. Terzino gestisce la sala e Samuele coordina la brigata in cucina.

Il ristorante “Sa fet a que’?!” propone una cucina autenticamente romagnola, semplice e di casa. Antipasti, primi, secondi di carne e proposte fuori menù di pesce. Per completare la proposta si trova anche una gustosissima pizza.

L’attività, stagionale, ha inaugurato da pochi giorni ed è aperta tutte le sere (tranne il mercoledì), mentre a pranzo accoglie i clienti la domenica e nei giorni festivi.

Confesercenti, al fianco di Terzino da oltre 50 anni, augura un nuovo inizio ad un uomo che ha fatto dell’accoglienza il suo stile di vita. Nella foto Terzino e Samuele Malpassi con Graziano Gozi, Direttore di Confesercenti Ravenna•Cesena e Valentina Ridolfi, Responsabile Affari Generali Ravenna•Cesena.

