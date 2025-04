(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 25 aprile: Lega, a Torino pretesto per ennesimo attacco a forze dell’ordine

Roma, 24 apr . – “Il 25 aprile a Torino diventa l’ennesimo pretesto per scontri e attacchi alle forze dell’ordine, cui esprimiamo come sempre solidarietà e concreto sostegno. Rimarchiamo con preoccupazione, però, che ormai non c’è manifestazione a Torino dove non si infiltrino i soliti noti del mondo antagonista, protetto dalla sinistra radicale e tollerato dall’amministrazione comunale. Ci auguriamo che il sindaco Lo Russo, cui va la nostra solidarietà per le contestazioni subite, comprenda che il dialogo è impossibile e ripristini subito la legalità, a partire dallo sgombero di Askatasuna”.

Così i deputati della Lega Elena Maccanti, segretario provinciale a Torino, e Alessandro Benvenuto, questore della

Camera.

__________

