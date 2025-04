(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Tribunale di Cagliari: Pittalis (FI), “Se confermata indiscrezione Unione Sarda, investirò della questione i Ministri competenti ”

“In relazione al contenzioso pendente nanti il Tribunale di Cagliari sull’ordinanza ingiunzione resa dal Collegio elettorale di Garanzia presso la Corte d’Appello di Cagliari, secondo L’Unione Sarda sarebbero in corso manovre per revocare il collegio difensivo nominato dalla Presidente della Corte d’Appello per incardinare la difesa sull’Avvocatura dello Stato che si è già pronunciata in senso negativo rispetto al suo coinvolgimento. Se la notizia fosse fondata e’ del tutto evidente che siffatta iniziativa costituirebbe una inusuale e immotivata alterazione della linea difensiva. Verificherò la fondatezza della notizia, riservandomi di assumere ogni consentita iniziativa investendo della questione i Ministri competenti”. Così in una nota l’On. Pietro Pittalis, Vicepresidente della Commissione Giustizia e Segretario Regionale di Forza Italia per la Sardegna.

