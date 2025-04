(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Protezione Civile: Lega, battaglia per combattere normativa. Nostro emendamento dà sacrosanta tutela a coordinatori e volontari

Roma, 23 apr – “Grande passo nella nostra battaglia contro una normativa sbagliata: con il nostro emendamento intendiamo dare sacrosanta tutela agli organizzatori delle attività di volontariato – come Protezione Civile, Croce Rossa, soccorso alpino e vigili del fuoco – evitando che possano essere equiparati a lavoratori dipendenti o datori di lavoro. Una risposta fattiva al preziosissimo lavoro svolto dai tantissimi volontari e coordinatori nei nostri territori che necessitano anche del supporto del legislatore. Con il nostro emendamento diamo voce a tutte quelle squadre di operatori e di sindaci che meritano di esercitare il loro ruolo in maniera serena e tranquilla. È un dovere imprescindibile di tutti noi salvaguardare chi si impegna per salvare vite umane e preservare l’ambiente; è ingiusto e inammissibile che chi esercita un ruolo così importante per le nostre collettività, a titolo gratuito, debba sottostare alle responsabilità penali e amministrative equiparate a un lavoratore dipendente o un datore di lavoro. L’impegno della Lega è correggere velocemente una stortura normativa che danneggia non solo chi fa volontariato ma tutte le comunità”.

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Massimiliano Romeo, capogruppo, e Marco Dreosto, segretario del partito in Friuli Venezia Giulia.

