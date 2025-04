(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 MO. Barcaiuolo (FdI): Albanese indegna del suo ruolo, dichiarazioni deliranti contro l’Italia e infamanti nei confronti dei soldati italiani

“Le parole di Francesca Albanese riportate da ‘L’Unità’ sono gravissime e inaccettabili. Una figura che ricopre un ruolo istituzionale prestigioso come quello di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dovrebbe attenersi alla verità dei fatti e al rispetto dei principi internazionali, non lanciarsi in crociate ideologiche e giudizi morali contro Paesi democratici come l’Italia, tra più attivi anche negli ultimi mesi per offrire aiuti umanitari verso il popolo palestinese. Dichiarare che i nostri militari sono complici di crimini contro l’umanità nell’ambito di un ‘genocidio’, è una deriva retorica pericolosa, che disonora la funzione che è chiamata a svolgere”.

A parlare è il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa al Senato.

“La signora Albanese – prosegue il senatore – ha superato ogni limite: le sue dichiarazioni non sono più quelle di un’osservatrice imparziale, ma di un’attivista militante che utilizza la propria posizione per delegittimare l’esercito italiano e gettare fango sul governo. Accuse infondate, espressioni cariche di ideologia, linguaggio estremista: è questo il profilo che rappresenta le Nazioni Unite? Ci auguriamo che l’ONU sappia prendere le distanze da chi confonde la diplomazia con la propaganda”.

“È fondamentale che chi ricopre ruoli di responsabilità internazionale mantenga un approccio imparziale e basato su fatti verificabili, evitando dichiarazioni ideologiche che rischiano di compromettere la pace e la sicurezza internazionale. L’Italia continuerà a sostenere iniziative umanitarie, a promuovere il dialogo e a lavorare per una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese, nel pieno rispetto della legalità internazionale. Allo stesso tempo, il nostro Paese continuerà a difendere con determinazione la propria posizione, il proprio onore e le proprie scelte in politica estera. Fratelli d’Italia respinge con forza ogni tentativo di criminalizzare i soldati italiani: chi oggi lancia accuse infondate, scredita le nostre istituzioni e insulta l’impegno del nostro Paese, non fa l’interesse della giustizia né quello della comunità internazionale”, conclude Barcaiuolo.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica