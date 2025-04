(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Fmi: Damiani (FI), su flat tax sbaglia, noi per riduzione tasse

“Il suggerimento del Fmi, che ci invita ad eliminare la flat tax sul lavoro autonomo per ampliare la base imponibile, va nella direzione esattamente opposta a quella scelta dal centrodestra. Abbiamo chiesto la fiducia degli elettori proponendo un programma basato sull’alleggerimento del carico fiscale, convinti che solo così il nostro Paese può tornare a crescere ed essere competitivo. E’ quello che stiamo realizzando con la nostra riforma fiscale e che sta dando risultati importanti. Certamente non tartasseremo le partite Iva, che già hanno sofferto più degli altri le conseguenze delle crisi congiunturali degli ultimi anni. Respingiamo perciò con fermezza un consiglio che riteniamo semplicemente sbagliato e andremo avanti con le nostre riforme per abbassare le tasse”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani.