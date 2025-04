(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Flat tax, Borghi (Lega): servirebbero dazi su idiozie del FMI

Roma, 23 apr. – “Il Fondo Monetario Internazionale, una specie di MES globale con soggetti dagli stipendi di platino esentasse che spiegano al mondo come tassare gli altri, che ha dato in passato prova delle sue ‘capacità’ provocando le crisi dell’Argentina e della Grecia, non sapendo come fare dei danni all’Italia in modo originale, ha pensato bene di criticare la Flat tax per gli autonomi voluta dalla Lega. Una misura che ha migliorato la vita di milioni di piccole partite iva. Non solo: ha anche avvisato (come temevamo) che i famosi investimenti in armi dovranno essere compensati con tagli e tasse da lacrime e sangue. Rimandiamo al mittente i suggerimenti di questi strozzini planetari suggerendo al presidente Trump di mettere un po’ di dazi sulle sciocchezze che dice il FMI, risanerebbe il bilancio in men che non si dica”.

Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.