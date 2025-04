(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Dl Pa, Loizzo (Lega): con nostro Odg puntiamo a sanità più digitalizzata

Roma, 23 apr. – “E’ stato approvato l’Ordine del giorno della Lega al Dl Pa per attivare e potenziare, ad ogni livello, i percorsi di acquisizione di competenze digitali per i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale. La sfida è enorme e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi e con strumenti adeguati. D’altronde, anche il Pnrr prevede il rafforzamento della telemedicina, come dimostra l’incremento di 500 milioni di euro delle risorse ad essa destinata e l’aumento del target finale di 300mila assistiti con questi servizi entro la fine del 2025. Puntare ad una sanità sempre più digitalizzata è un obiettivo che vogliamo centrare nell’ottica di rendere il sistema più efficiente, garantendo ai nostri cittadini la possibilità di accedere in maniera tempestiva alle cure”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari Sociali.

