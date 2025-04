(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Dl Bollette. Petrucci (FdI): “Costruiamo sicurezza, futuro e autonomia energetica”

“Il cosiddetto decreto Bollette non è solo un pacchetto di misure emergenziali, bensì un provvedimento più ampio che ci consente di mettere in sicurezza il futuro. Accanto alla difesa del potere d’acquisto delle famiglie italiane e della competitività delle nostre imprese, infatti, il governo Meloni guarda al valore della programmazione, costruendo una politica energetica finalmente coerente e proiettata nel futuro. Una missione che stiamo svolgendo in una doppia direzione: da un lato attraverso il rafforzamento dei rapporti con i partner internazionali, restituendo al nostro Paese un ruolo centrale nello scenario globale; dall’altro lato attraverso la produzione di norme di ampio respiro che, viste nel loro insieme, rappresentano una strategia coerente: dall’aumento del fondo per la transizione energetica al meccanismo dell’‘energy release’, dalle semplificazioni procedurali in tema di rinnovabili ai grandi progetti della Mission Innovation 2.0 e in tema di nucleare. Ciò che stiamo facendo è costruire un sistema che funzioni oggi, ma anche domani. Che protegga, ma che allo stesso tempo prepari. E che trasformi un’emergenza in un’opportunità”.

È quanto ha dichiarato Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, nel corso della discussione generale in Senato sul decreto Bollette.

