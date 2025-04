(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Dfp, Nocco (FdI): Italia segue giusta rotta anche se mare è in tempesta

“Il DFP 2025 è il segno tangibile di una linea economica seria, prudente ma ambiziosa. Che tiene insieme la tenuta dei conti pubblici, la tutela sociale e la crescita. Lo spread è in discesa, il giudizio delle agenzie di rating è stabile o in miglioramento. E il percorso di riduzione del deficit e del debito è confermato. Il 2024 si è chiuso con un +0,7% del PIL. Non un trionfo, ma un risultato solido tenendo conto del contesto. Il deficit 2024 si è chiuso al 3,4%, molto meglio del previsto. Per il 2025 la stima è del 3,3%, e già nel 2026 torneremo sotto la soglia europea del 3%. Il saldo primario torna positivo: finalmente lo Stato spende meno di quanto incassa e la sostenibilità del debito è una realtà. Le entrate tributarie cresceranno, ma la pressione fiscale resterà stabile al 42,6%: non aumentiamo le tasse, ma miglioriamo la capacità dello Stato di incassare quanto dovuto. L’Italia si sta allineando all’obiettivo Nato del 2% del PIL per la difesa. In un mondo più instabile, investire in sicurezza non è solo un dovere internazionale, ma anche una scelta di protezione per i nostri cittadini. Il governo ha poi rafforzato l’Assegno di inclusione, alzato le soglie ISEE, aumentato le risorse per la sanità e ridotto le liste d’attesa. Ha introdotto sgravi per l’occupazione femminile e per le lavoratrici madri, in linea con una strategia per la natalità. Nel 2025 la disoccupazione scenderà ulteriormente al 6,1% mentre le retribuzioni cresceranno del 5,2%. La nostra Nazione è tornata a sedere con autorevolezza al tavolo europeo. Un Paese in grado di seguire la giusta rotta anche quando il mare è in tempesta”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Maria Nocco, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

