(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 DfP, Calandrini (FdI): “Concluso l’esame in Commissione, riferirò in aula nel ruolo di relatore”

“La Commissione Bilancio del Senato ha concluso l’esame del Documento di Finanza Pubblica 2025 e mi ha conferito, nel ruolo di relatore, il mandato a riferire in Aula sulla risoluzione di accompagnamento. L’inizio della discussione è previsto oggi pomeriggio alle 17.30. Il lavoro svolto in Commissione è stato attento e approfondito, in linea con il ruolo centrale che il Parlamento è chiamato a svolgere, nella nuova cornice europea di programmazione pluriennale. Il Documento trasmesso dal Governo rappresenta un passaggio fondamentale di rendicontazione e verifica degli impegni assunti con il Piano strutturale di bilancio e sarà mia cura, in Aula, illustrare i contenuti salienti in esso contenuti e le valutazioni emerse nel dibattito parlamentare. Il confronto di oggi rappresenta un momento essenziale di trasparenza, responsabilità e partecipazione democratica alle scelte di finanza pubblica.”

Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio del Senato.

