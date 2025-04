DFP, AMBROGIO (FDI): GOVERNO MELONI STA RESTITUENDO CREDIBILITA’ ALL’ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

“Con questo documento di finanza pubblica si conferma un andamento che sta restituendo credibilità all’Italia a livello internazionale, ponendo la nostra economia tra le grandi economie del mondo. Il debito pubblico è in sensibile miglioramento, attestandosi attualmente al 3,4 per cento del Pil ma tendente al 2,8, e anche il dato della disoccupazione, che si assesta al 5,9 per cento, mai così bassa dal 2007 con un milione e 100mila occupati in più, dimostra come il governo Meloni sia in totale discontinuità rispetto ai governi che lo hanno preceduto. Certo si poteva fare di più ma pesano provvedimenti quali il superbonus che hanno inciso non poco sulle nostre finanze pubbliche, però abbiamo invertito la rotta rispetto alle politiche assistenziali del reddito di cittadinanza puntando concretamente sulla crescita, aumentando il potere d’acquisto degli italiani e liberando risorse per imprese e famiglie. Insomma con il governo Meloni stiamo andando verso una stabilità mai raggiunta e lo dimostrano sia i dati dello spread che la borsa non più soggetta alle speculazioni del passato”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio, componente la Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

