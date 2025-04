(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 COMUNICATO STAMPA

ALLE PORTE UN ALTRO WEEKEND DI GRANDI APPUNTAMENTI: ECCO COME CAMBIA LA

VIABILITA’

Archiviata con successo la tre giorni di eventi pasquali, la Città di

Bellaria Igea Marina si prepara già a un nuovo weekend di grandi eventi,

tra sport ed appuntamenti legati alla tradizione.

Tra questi, spicca lo Young Volley on the Beach firmato Kiklos, di fatto il

torneo di beach volley giovanile più grande d’Europa, che da domani

porterà sulla sabbia di Bellaria Igea marina migliaia e migliaia di

partecipanti. Al fine di consentire il raggiungimento e la distribuzione

degli stessi presso le strutture ricettive, nonché le annesse operazioni di

carico-carico, saranno in vigore nei prossimi giorni una serie di modifiche

alla viabilità: si segnalano a tal proposito alcuni dei provvedimenti

principali.

Da domani, giovedì 24 aprile, sino a domenica 27 aprile 2025, sarà

istituito il divieto di sosta 00–24 con rimozione forzata, lato mare della

carreggiata su viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Perseo e via Ennio

(dal Bagno 74 al Bagno 79). Istituite poi diverse area di sosta riservate

agli autobus partecipanti all’evento, ad esempio: nel parcheggio di via

Calatafimi in corrispondenza del sottopasso Pertini; sulla stessa via

Calatafimi; nel tratto dal sottopasso di via Pertini sino al nuovo

sottopasso ferroviario; nell’area di parcheggio di piazza Falcone e

Borsellino adiacente allo stabilimento “Igea Carni” e nelle due strade

limitrofe della piazza sempre adiacenti allo stesso esercizio; sulla via

Ennio, lato Ravenna, in prossimità del Palazzetto dello Sport;

all’interno del parcheggio situato in via Properzio/del Bragozzo;

nell’area sterrata di via dei Saraceni adiacente al mercato ittico.

Inoltre, nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 aprile 2025, dalle 21.00

alle 01.00 del giorno successivo, sarà istituito divieto di transito

eccetto residenti sulle vie Virgilio e Tibullo, in corrispondenza della via

Lucrezio e Lucilio; agli stessi sarà consentito nel tratto Lucrezio/Ennio e

Lucilio/Ennio delle vie Virgilio e Tibullo, di transitare in entrambe le

direttrici al fine di accedere alle proprie abitazioni. Negli stessi giorni

e orari, saranno altresì in vigore il divieto di transito e di sosta,

eccetto autorizzati, su viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Properzio

e p.le Capitaneria di Porto.

Alcune restrizioni, preziose per consentire lo svolgimento in sicurezza

dell’evento, saranno in vigore sabato 26 e domenica 27 aprile anche in

relazione ai Mercatini di Primavera che animeranno Isola dei Platani e

strade limitrofe. Si segnala, in particolare, che dalle 06.00 di sabato alle

24.00 di domenica saranno istituiti il divieto di transito e di sosta,

eccetto autorizzati, su viale Paolo Guidi (tratto da piazza Matteotti a p.le

Gramsci), via Pascoli (tratto da via Pavese a via Metauro), via Pavese

(tratto da via Pascoli a via Don Milani), via Don Milani (tratto da via

Pavese a via De Gasperi), piazza Matteotti, piazza Don Minzoni, via Torre

(tratto da piazza Matteotti a via Conca) e via Pascoli (tratto compreso fra

via Pavese e via Romea). Stessi provvedimenti, sempre sabato e domenica ma

dalle 08.00 alle 22.00, saranno attivi anche in via Perugia, nel tratto

compreso tra via Elios Mauro e via Roma.

Dott. Raffaele Rizzuti

Comune di Bellaria Igea Marina

Ufficio stampa e comunicazione

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

