80^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE,

BELLARIA IGEA MARINA RICORDA E ONORA LA RICONQUISTA DELLA LIBERTA’

Venerdì 25 aprile, l’intero Paese celebrerà l’80^ anniversario della

Liberazione d’Italia. La città di Bellaria Igea Marina si unirà a questo

momento così significativo, in onore e memoria di tutti coloro che hanno

contribuito alla riconquista della liberatà da parte del popolo italiano,

con una cerimonia commemorativa in programma alle ore 10.45 presso la

piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Comunale, con ritrovo previsto

alle 10.30 davanti alla residenza comunale in piazza del Popolo. Ritrovo

che, in caso di maltempo, avverrà alle 10.45 presso il Teatro Astra.

Le celebrazioni, le quali avverranno con la congrua e doverosa sobrietà

richiesta dal lutto per la scomparsa di Papa Francesco, vedranno la

partecipazione dell’orchestra giovanile, del coro e della ‘bandina’

composta dai bambini delle scuole di musica InArte di Forlì e di Bellaria

Igea Marina, dirette da Ilaria Mazzotti e Andrea Farì.

Il dramma della Seconda Guerra Mondiale, le tappe che portarono alla

costituzione dell’Italia repubblicana e la prospettiva dei loro testimoni,

saranno al centro anche di un secondo appuntamento organizzato venerdì

dall’Amministrazione, presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. Alle

21.00, incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Guerra e

Liberazione. La tragedia e la speranza”, con letture sceniche di Dany

Greggio su testi di Mario Foschi e Alessandro Agnoletti, nonché

sonorizzazione a cura di Andrea Alessi.

Apprezzata e partecipata anteprima delle celebrazioni in programma venerdì,

è stato l’appuntamento dello scorso 10 aprile, organizzato al Palazzo del

Turismo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Faleristica. Dal

titolo “Si vis pacem”, ha approfondito in forma di convegno letterario,

grazie ai contributi di autorevoli relatori, l’impatto dei grandi

conflitti sulla terra di Romagna, partendo dai ricordi di guerra per

interrogarsi e porre l’attenzione sulla ricerca dei giusti percorsi di

pace tra popoli.

