(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Calcio: Zanettin (FI), dolore per scomparsa Farina, indimenticabile presidente Vicenza

“Apprendo con dolore della scomparsa di Giussy Farina, indimenticabile presidente del Real Vicenza di Paolo Rossi. Impossibile cancellare dalla memoria quegli anni straordinari, in cui il Lanerossi Vicenza rimase per venti anni consecutivi in serie A e, nel campionato 1977/ 1978, guidato da GB. Fabbri, concluse il campionato di serie A alle spalle soltanto della fortissima Juventus. L’epopea di quegli anni si tramanda di generazione in generazione e costituisce forse la rappresentazione più nobile e genuina del gioco del calcio”. Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin.