(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 Papa, Zan: scompare voce impegnata per giustizia sociale e pace

“Con la scomparsa di Papa Francesco perdiamo una voce che si è impegnata per la giustizia sociale e la pace. In un tempo segnato da muri, ha provato ad aprire spiragli di umanità. Come disse lui stesso, ‘Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra’”. Così Alessandro Zan, componente della segreteria PD ed europarlamentare.

