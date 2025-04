(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 Papa, Ruotolo (Pd): riferimento morale in mondo travolto da odio, guerre e muri

“É morto Papa Francesco. Un groppo in gola, anche per chi non è credente.

Ci lascia dopo la Pasqua, a poche ore dalla celebrazione della resurrezione di Cristo.

Con 𝘓𝘢𝘶𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘪’ ha lodato la Terra, chiedendoci di averne cura.

È stato il Papa del clima, della giustizia ambientale, del futuro del pianeta.

Un leader politico, sì. Un riferimento morale, in un mondo travolto da odio, guerre e muri.

Il Papa della pandemia: quella sua camminata solitaria sotto la pioggia, in una Piazza San Pietro vuota, è nella memoria di tutti noi. Quel suo “𝘐𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘤𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦”.

Il Papa dei migranti, schierato dalla parte di chi salva, accoglie, tende la mano.

Il Papa della pace, che ha denunciato le guerre, quella in Ucraina e il massacro di civili a Gaza.

Non è stato amato dalla Chiesa dei palazzi, ma ha scaldato i cuori della sua comunità e non solo.

Lo ricorderemo a bordo della sua utilitaria, alloggiare all’alberghetto di Borgo Pio, parlare semplice e vero.

È stato un Papa buono.

Il Papa della pace e della fratellanza”.