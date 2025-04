(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 **(PAPA) MARRAZZO (PARTITO GAY) Bergoglio, tra spiragli di dialogo per LGBT+ e

limiti del dogma**

“È morto Papa Bergoglio, vogliamo ricordare le sue svolte per i diritti LGBT+,

senza però dimenticare quando in Argentina si opponeva ai matrimoni tra coppie

dello stesso sesso o la sua vicinanza ai gruppi Pro-life e contro la libertà

di scelta delle donne.

Era un Papa, e come Papa non ha scardinato quei principi per i quali ci

battiamo, ma ha comunque aperto un piccolo spiraglio da parte della Chiesa.

Ribadendo che La società civile è laica e non può dipendere dalle religioni,

con queste frasi vogliamo ricordarlo:

«Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per

giudicarla?»

«Le persone transgender devono essere accettate e integrate nella società»

«Chi discrimina i gay non ha un cuore umano»”