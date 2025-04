(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 PAPA, DE PRIAMO (FDI): CI LASCIA PUNTO DI RIFERIMENTO FONDAMENTALE PER MONDO INTERO

“Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Momento del lutto e del cordoglio. Non dimenticheremo il suo messaggio di speranza e la sua tensione verso gli ultimi, verso la ricerca del bene comune e della pace e per l’armonia ed il rispetto verso il creato. La sua preghiera solitaria nei giorni bui del Covid è forse l’immagine che più di tutte ci ricorda un Pontefice che ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il mondo intero. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore”.

Lo dichiara sui social il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica