Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 Papa: De Meo (Fi), ha guidato Chiesa con fede, umiltà e coraggio

“In questo Lunedì dell’Angelo, la notizia della scomparsa del Santo Padre ci raggiunge con un senso di profonda commozione. In un giorno che invita alla riflessione, alla speranza e alla vicinanza, ci fermiamo in silenzio per rendere omaggio a un uomo che ha guidato la Chiesa con fede, umiltà e coraggio. Il Papa ci lascia nel tempo della luce pasquale, quasi a ricordarci che la vita non finisce, ma si trasforma. Ho avuto l’onore di incontrarlo: uno sguardo limpido, una parola semplice, una presenza che parlava al cuore.

Porto con gratitudine quel momento, e con la consapevolezza – profondamente cristiana – che chi ha servito con amore trova ora riposo nella pace del Padre”. Così sui social l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo.

