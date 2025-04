(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 Papa, Barbera (Prc): “L’ipocrisia dei signori della guerra nel ricordo di

Papa Francesco”

“In queste ore assistiamo all’indegno spettacolo della glorificazione

postuma di Papa Francesco da parte dei leader politici e istituzionali

dell’Occidente, molti dei quali direttamente responsabili dell’escalation

bellica globale e delle tragedie umanitarie in atto. Coloro che oggi

tessono le lodi del Papa, elogiandone l’impegno per la pace, sono gli

stessi che hanno sistematicamente ignorato, deriso o apertamente

contrastato le sue parole quando era in vita. Papa Francesco non è stato un

pacificatore neutrale, ma un uomo di profonda coscienza che ha avuto il

coraggio di dire la verità scomoda. Ricordiamo bene quando denunciò le

corresponsabilità

dell’Occidente nella guerra in Ucraina, affermando che “la Nato stava

abbaiando alle porte della Russia”, ponendo l’accento sul ruolo

provocatorio delle alleanze militari nel generare conflitti. Parole che

fecero scandalo tra gli atlantisti di professione, tra gli apologeti del

riarmo e dell’invio di armi in zone di guerra. Papa Francesco è stato tra i

pochissimi leader morali del nostro tempo a parlare apertamente del

massacro in Palestina, a chiedere se quanto sta avvenendo a Gaza, con la

complicità delle potenze occidentali, non sia da qualificarsi come un

genocidio. Anche su questo, le sue parole sono state accolte con fastidio e

silenzio da chi oggi si inginocchia ipocritamente davanti alla sua memoria.

Denunciamo l’oscena ipocrisia di chi oggi celebra Francesco mentre continua

ad alimentare le guerre, a sostenere regimi colonialisti e a promuovere la

corsa agli armamenti. I governi che hanno riempito l’Ucraina di armi, che

finanziano l’assedio di Gaza, che spendono miliardi per nuovi arsenali

invece che per i diritti e i bisogni dei popoli, sono gli stessi che ora

fingono di onorare un uomo che ha speso la sua vita per la pace, la

giustizia e la solidarietà tra i popoli. Non c’è nulla da celebrare se non

si ha il coraggio di cambiare rotta. L’unico vero modo per onorare la

memoria di Papa Francesco è rompere con la logica della guerra, del

dominio, del profitto a ogni costo. È fermare il genocidio in Palestina. È

smantellare la Nato e ogni apparato bellico che ci sta trascinando verso

l’abisso. Noi siamo con chi lotta per la pace vera, quella che non ha

bisogno di bombe né di servili complicità imperiali”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.