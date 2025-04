(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2025

SANTA PASQUA: PEREGO, " RINGRAZIAMENTO A CHI SERVE IL PAESE CON DEDIZIONE"

“In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere un pensiero di profonda gratitudine a tutto il personale militare e civile della Difesa che, ogni giorno, con dedizione e spirito di sacrificio, serve la Nazione sia in Patria che nei teatri operativi.” Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago.

“Il vostro impegno quotidiano – silenzioso e spesso lontano dai riflettori – rappresenta una testimonianza concreta di responsabilità, lealtà e senso del dovere: valori fondanti l’azione della Difesa. In un mondo attraversato da sfide sempre più complesse, la vostra presenza è un baluardo imprescindibile di sicurezza, stabilità e pace.”

“Con questo spirito, rivolgo a voi, donne e uomini della Difesa, militari e civili in servizio e congedo, il mio più sincero ringraziamento e i più sentiti auguri di una Pasqua serena. Un pensiero particolare va anche ai vostri cari, ai vostri affetti, compagni silenziosi nei sacrifici e nelle distanze, che con il loro sostegno rendono ancora più forte la consapevolezza del valore del vostro servizio. Un servizio che è motivo di orgoglio per l’Italia intera.”

