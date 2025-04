(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 Unicredit, Misiani (Pd): golden power è forzatura governo in operazione mercato

“La golden power del governo nei confronti dell’ops di Unicredit su BPM non ha fondamento. È una evidente forzatura, una entrata a gamba tesa del governo in una operazione di mercato tra due banche italiane. Che si può criticare o non condividere, ma non certo ostacolare in modo pretestuoso”.

Così su X Antonio Misiani responsabile Economia nella segreteria Pd.

Inviato da iPhone

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni