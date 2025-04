(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 Gaza, Barbera (Prc): “70 morti in 24 ore, ma da Meloni, Tajani e dai

paladini a intermittenza dei diritti umani solo silenzio complice”

“Questa mattina, venerdì di Pasqua per il calendario ortodosso, mentre

milioni di persone celebrano la vita e la rinascita, nella Striscia di Gaza

si è consumata l’ennesima strage. Secondo quanto riportato da Al Jazeera e

ripreso da ANSA, almeno 70 persone sono state uccise in 24 ore dai

raid israeliani,

con interi quartieri rasi al suolo a Khan Younis, Rafah, Beit Lahiya. Tra

le vittime, come ormai è consuetudine in questo genocidio a rate, anche donne

e bambini. Di fronte a questo crimine, un assordante silenzio regna sovrano

a Roma. Il governo Meloni, sempre pronto a farsi paladino dei “valori

dell’Occidente” quando si tratta di sostenere militarmente l’Ucraina, tace.

Tajani, che si autodefinisce ministro degli Esteri ma si comporta più da

portavoce della NATO che da rappresentante del popolo italiano, tace. E

tacciono con loro i tanti opinionisti, leader e capibastone che amano

riempirsi la bocca di “diritto internazionale”, “diritti umani” e “difesa

della democrazia”. Strano, vero? Quando i razzi partono da Mosca, tutti in

piedi a gridare allo scandalo. Quando invece sono i cacciabombardieri

israeliani a devastare ospedali, scuole e case nella prigione a cielo

aperto che è Gaza, allora cala il sipario. Nessuna indignazione, solo un

vergognoso doppiopesismo che grida vendetta e che svela, al di là di ogni

dubbio, la loro ipocrisia strutturale. Di qualedemocrazia parlano? Di quale

diritto internazionale si fanno alfieri? Quello selettivo, applicabile solo

ai “nemici” e mai agli “alleati”? Quello che si dimentica della Convenzione

di Ginevra quando a bombardare sono governi amici? Denunciamo ancora una

volta con forza questo crimine contro l’umanità e chiamiamo tutte e tutti

alla mobilitazione per un immediato cessate il fuoco, la fine

dell’occupazione e una soluzione giusta e duratura per il popolo palestinese

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.