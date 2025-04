(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 Emergenza Carceri, Barbera (Prc): “A Rebibbia si muore di abbandono. Il

carcere uccide ancora”

“Ancora una tragedia annunciata nelle carceri italiane.Ieri sera un

detenuto si è tolto la vita nel carcere di Rebibbia, portando a 29 il

numero dei suicidi nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno. È

l’ennesimo drammatico segnale di un sistema penitenziario al collasso, che

continua a violare i diritti fondamentali della persona e a calpestare il

principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Rebibbia,

come tutte le carceri romane, vive una condizione di cronico

sovraffollamento. A fronte di una capienza regolamentare di circa 2.400

posti, i detenuti presenti a Roma superano abbondantemente le 3.000 unità,

costretti in celle sovraffollate, senza reale accesso a percorsi

rieducativi e privi di un adeguato sostegno psicologico. Una situazione

insostenibile, che diventa tragica per chi si trova in condizioni di

particolare fragilità. Il suicidio di ieri non è una fatalità. È l’esito di

una politica carceraria miope, repressiva e disumana, che da anni ignora

gli appelli delle associazioni, dei garanti, degli operatori del settore.

La politica – tutta, da destra a centrosinistra – ha preferito rincorrere

pulsioni securitarie piuttosto che affrontare con serietà una vera riforma

del sistema penitenziario. Si parla solo di “sicurezza” e “tolleranza

zero”, ma si tace sul fatto che in carcere si muore, si impazzisce, si

viene abbandonati. A ciò si aggiunge il gravissimo problema della carenza

di posti nelle REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza),

che costringe persone con disturbi psichiatrici, incompatibili con la

detenzione, a rimanere in carcere, dove le cure sono insufficienti o del

tutto assenti. È inaccettabile che la mancanza di strutture adeguate

trasformi le carceri in vere e proprie discariche sociali, dove si reclude

chi avrebbe invece bisogno di assistenza. È ora di dire basta all’ipocrisia

e all’indifferenza. Ogni suicidio in carcere è una sconfitta dello Stato,

della politica e della società intera”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-Segretario della Federazione romana di Rifondazione Comunista.