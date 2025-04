(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

DAZI: CAPPELLACCI (FI), "CHI PARLA DI FALLIMENTO SBAGLIA, ORA ITALIA È CENTRALE"

“L’incontro tra Meloni e Trump è stato un risultato straordinario, confermato non solo dalla stampa estera ma anche da esponenti della Commissione europea, inclusa la presidente Von der Leyen. Parlare di un esito inconsistente è fuorviante: era chiaro fin dall’inizio che Meloni non avesse alcuna competenza per negoziare direttamente o firmare accordi sui dazi, che sono materia esclusiva dell’Unione Europea. L’incontro è stato invece il primo passo concreto verso un dialogo strutturato e serio. Abbiamo costruito un ponte importante tra Europa e Stati Uniti, e ci tengo a sottolinearlo. È la premessa necessaria per avviare una trattativa su cui esiste un interesse reciproco, ormai evidente. L’obiettivo è trovare un punto di caduta che dia serenità ai mercati e nuove prospettive alle rispettive economie. Meloni è la prima premier europea ad aver incontrato Trump dopo la vicenda dei dazi, e ha rappresentato l’Italia con chiarezza e determinazione. Chi sostiene che non si sia ottenuto nulla, sbaglia o lo fa in malafede. L’Italia oggi gode di una visibilità e di un’autorevolezza che nessun altro Paese europeo può vantare. Questo dovrebbe renderci orgogliosi e fiduciosi nel percorso avviato da questo governo.” Così Ugo Cappellacci, deputato di forza Italia, ospite a Sky Agenda.

