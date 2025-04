(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 Codice della Strada, Blengino (Radicali Italiani): Bene rinvio alla Corte

Costituzionale della norma voluta da Salvini

“Il rinvio alla Corte Costituzionale da parte del tribunale di Pordenone

conferma quello che denunciamo da mesi: la norma del nuovo Codice della

Strada che punisce chi guida anche senza essere alterato è

incostituzionale, irragionevole e pericolosa. Questa norma criminalizza

persone lucide, punite solo perché un test rivela tracce di sostanze

assunte giorni prima, anche per fini terapeutici. Non si tutela così la

sicurezza stradale, si compromette la giustizia penale. Con la

disobbedienza civile di pochi mesi fa abbiamo aperto una breccia per

scardinare questa norma liberticida, ci auguriamo ora che la Consulta

prosegua su questo solco e che ne sancisca finalmente l’illegittimità.

Questo nuovo Codice della strada rappresenta un grave arretramento sul

piano delle garanzie costituzionali e della proporzionalità del diritto

penale”. Lo dichiara Filippo Blengino – Segretario di Radicali Italiani.

*–*

*Ufficio stampa*

*Scrivi S47 **per il tuo 2×1000 **a Radicali Italiani!*