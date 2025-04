(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 Usa-Italia. Spinelli (FdI): gran bilancio visita Meloni. Italia protagonista nel mondo

“La visita istituzionale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti si è rivelata un successo senza precedenti. Non solo in termini politici ma anche dal punto di vista simbolico. Giorgia Meloni ha dimostrato agli italiani che anche nei momenti più difficili serve preparazione, pragmatismo e visione. Nell’incontro con il Presidente Trump, ha saputo portare una posizione chiara e netta: l’unica via per poter garantire la grandezza dell’Occidente è l’unità dell’Europa. Non solo. Il Premier Meloni ha dimostrato di poter fare da ponte grazie alla sua autorevolezza, istituzionale e governativa costruita passo dopo passo in questi due anni e mezzo, e riconosciuta a livello mondiale. La Premier ha una visione completa che le consente di ascoltare tutti e fare la sintesi nell’interesse dell’Italia e dell’Europa. Bravissima Giorgia, non abbiamo mai dubitato delle tue capacità. Sei il miglior Presidente che l’Italia possa avere in un momento complicato come questo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

