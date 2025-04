(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 Usa-Italia. Gelmetti (FdI): successo straordinario di Giorgia Meloni

“La visita istituzionale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti si è rivelata un successo straordinario, sia sul piano politico che simbolico. In un momento delicato per gli equilibri internazionali, la Premier italiana ha dimostrato ancora una volta di essere una statista di altissimo profilo, capace di rappresentare con autorevolezza e visione strategica non solo l’Italia, ma l’intera Europa. Gli incontri di alto livello tenuti a Washington, a partire dal colloquio con il Presidente degli Stati Uniti, hanno confermato la centralità della nostra nazione nel quadro geopolitico occidentale. Grazie alla leadership di Giorgia Meloni, l’Italia torna a essere protagonista sulla scena globale, interlocutore credibile e imprescindibile per le grandi potenze internazionali. Il Presidente Meloni ha saputo portare all’attenzione dell’agenda statunitense i temi prioritari per il nostro Paese: sicurezza, stabilità, investimenti, difesa dei valori comuni. Un dialogo franco e costruttivo, che segna un punto di svolta nella diplomazia italiana e restituisce al nostro Paese il ruolo che gli spetta nel consesso internazionale. L’immagine forte e determinata di Giorgia Meloni, unita alla capacità di instaurare relazioni fondate su rispetto reciproco e concretezza, rappresenta oggi il simbolo di un’Italia che guarda al futuro con coraggio, pragmatismo e dignità. La visita a Roma di Trump per trattare con l’Europa e’ la cigliegina sulla torta”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica