17 Aprile 2025

Italia Usa: Malan (FDI), visita Meloni, straordinario successo per l'Italia

“La visita di Giorgia Meloni alla Casa Bianca è un successo senza precedenti per l’Italia. Il Presidente Trump non ha perso occasione per lodare il lavoro e l’autorevolezza del nostro Presidente del Consiglio ed ha accettato l’invito a venire in Italia, che – ha ribadito – è il migliore alleato in Europa, purché Giorgia Meloni resti primo ministro. Se un simile trattamento fosse stato ottenuto da un capo del governo di sinistra, saremo all’apoteosi e assisteremmo alla standing ovation in ogni conferenza stampa. Per Fratelli d’Italia ciò che importa è che la nostra leader e Capo del Governo sta facendo il meglio per l’Italia e che questi successi hanno e avrà importanti positive conseguenze nel futuro degli Italiani”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

