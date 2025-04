(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 Italia-Usa. Barcaiuolo (FdI): con Giorgia Meloni Italia è tornata interlocutore centrale

«Nell’incontro con il presidente americano Donald Trump, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito, ancora una volta, il suo ruolo centrale e autorevole nella scena internazionale. Nello Studio Ovale, il premier è stato capace di dialogare in modo costruttivo con gli Stati Uniti senza dimenticare le responsabilità nei confronti dell’Unione Europea. Quanto avvenuto oggi dimostra come l’Italia, sotto la sua guida, sia tornata a essere un interlocutore centrale nelle relazioni transatlantiche, con uno stile equilibrato, pragmatico e sempre orientato alla difesa dell’interesse nazionale».

Lo dichiara Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa al Senato.

«Meloni – prosegue il senatore – sta lavorando per ricomporre l’Occidente in una fase storica delicatissima, scegliendo il confronto diretto e il buon senso, anche nel rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea. In particolare, auspichiamo che si possa arrivare presto a un’intesa seria sul tema dei dazi, che consenta di evitare conflitti commerciali dannosi per le imprese italiane. Grazie al lavoro di questo esecutivo, l’Italia non è più spettatrice, ma protagonista nella definizione delle nuove regole geopolitiche ed economiche».

«Difendere perentoriamente l’interesse nazionale – conclude Barcaiuolo – significa proprio questo: trovare soluzioni condivise senza mai arretrare sul piano della sovranità, della sicurezza e della tutela del nostro tessuto produttivo. È questa la linea che ci ha portati al governo e che oggi l’Europa e il mondo riconoscono all’Italia».

