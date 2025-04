(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 Dazi; Ronzulli (FI): Meloni sta favorendo dialogo fra Trump ed Europa

“Il grande lavoro diplomatico che sta portando avanti la premier Meloni, per favorire un incontro fra il presidente Trump e l’Europa, con l’obiettivo di evitare una guerra commerciale e ritrovare un rinnovato rapporto di collaborazione e amicizia fra gli Stati Uniti e l’Unione, rappresenta un sonoro ceffone alla sinistra anti-italiana. C’è chi tifava per il fallimento del vertice. Chi invece accusava la presidente del Consiglio di muoversi non nell’interesse dell’Europa. Sono stati smentiti tutti dai fatti. La Meloni si è rivelata un solido, autorevole e credibile ponte tra gli Usa e l’Unione. E siamo certi che questo non potrà che far bene a tutti”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.